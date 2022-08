Spal, Venturato: “Ha prevalso la voglia di aiutarsi a vincere questa partita”

Prima vittoria in campionato della Spal che alla terza di Serie B ha conquistato l'intera posta in palio battendo al Mazza il Cagliari col punteggio di 1-0. A fine gara è arrivato il commento del tecnico spallino Roberto Venturato. "Credo sia stata una bella partita, giocata da due squadre che hanno provato a vincerla -riporta Centotrentuno.com-. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto alcune occasioni e certamente il temperamento, la voglia di vincere e di costruire un’identità l’abbiamo avuta. Ha prevalso la voglia di aiutarsi a vincere questa partita, dobbiamo migliorare molto a livello di qualità ma dobbiamo anche essere contenti di avere questa squadra che ha lottato con temperamento. Il Cagliari è una squadra forte, con giocatori di qualità importante: abbiamo dei margini per crescere, ma la voglia di collaborare ha portato a costruire questa vittoria, vedere una squadra che lotta così fa piacere. Esposito capitano? È uno dei giocatori che è da più anni nella Spal, ha personalità nonostante la giovane età".