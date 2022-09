Spal, Venturato: “Il Genoa ha una squadra da Serie A. Noi continuiamo a crescere”

La Spal scenderà in campo domani contro il Genoa , in match delicato allo Stadio Mazza. Roberto Venturato , allenatore degli estensi, ha analizzato l'importanza della sfida. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Giochiamo contro il Genoa che è una squadra importante. Hanno mantenuto un'intelaiatura da Serie A in un campionato di Serie B ed è una squadra, per la sua storia, per il suo passato che ha l'ambizione di fare un campionato molto importante e difficile, contro una delle squadre più forti di queste categorie. Giochiamo contro una squadra che ha potenziale in tutti gli ambiti e tutti i settori, sia in fase difensiva che offensiva. Noi dobbiamo essere bravi a continuare il nostro percorso di maturazione e di capacità di mantenere anche quegli equilibri che divenatno molto importanti per cercare di concedere meno agli avversari. Credo che abbiamo cercato di lavorare con attenzione e di mettere alcuni dettagli che ci possono aiutare in questo tipo di percorso. Dobbiamo essere molto bravi a continuare a mantenere il nostro modo di essere di interpretare il calcio. In ambito sportivo tutto è determinato dalla capacità di continuare a crescere e di non fermarsi mai. La crescita è un valore che ci deve dare consapevolezza dei mezzi che può avere la squadra".