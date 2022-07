SPAL, Venturato: “La società è ambiziosa e chi è rimasto deve saperlo”

Il tecnico della SPAL, Roberto Venturato, in conferenza stampa, ha aperto la nuova stagione biancazzurra 2022-2023. Queste le principali dichiarazioni: "Ho visto un gruppo che ha voglia di ricominciare la nuova stagione. Questa è la mia prima sensazione. Tutti i calciatori in organico sono importanti e chi è rimasto dovrà avere lo stesso spirito e ambizione della società. C'è grande sintonia con tutta la società per costruire una squadra che abbia una sua identità. Del mercato se ne occupa la dirigenza e in particolare il direttore Fabio Lupo".