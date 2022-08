Spal, Venturato: “Ottima prestazione contro l’Ascoli”

Dopo il ko interno contro la Reggina, la Spal pareggia 1-1 in casa dell'Ascoli nella seconda giornata di Serie B. A fine gara il tecnico dei ferraresi Roberto Venturato ha commentato così il risultato: "Abbiamo avuto più occasioni da gol dell'Ascoli, resta tanta soddisfazione per l'ottima prestazione: a tratti abbiamo mostrato proprio tanta qualità di gioco. Dobbiamo essere bravi a continuare nel nostro lavoro, credo molto nel gruppo. Oggi abbiamo avuto il giusto temperamento, lottando per 90. Nel secondo tempo abbiamo rischiato poco o nulla, prevedendo le ripartenze bianconere. Un punto meritato, con un pizzico di rammarico perché sarebbero potuti essere tranquillamente tre. L'arbitro? Ci sono state interpretazioni abbastanza corrette, poteva starci un fallo da ultimo uomo di Falzerano su Rabbi. Il direttore di gara ha comunque cercato di tenere la partita nella stessa direzione".