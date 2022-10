Spal, Venturato: “Partita abbastanza equilibrata. Paghiamo gli errori”

"Mi dispiace non aver dato continuità. Al Genoa abbiamo concesso una palla all'inizio e il gol. Per quanto fatto, la partita poteva finire anche pari. Sicuramente possiamo fare meglio. Il modo di stare in campo del Genoa ci ha messo un po' in difficoltà, ma abbiamo anche pagato l'errore sul gol del 2-0 e mi dispiace che il fallo di Martinez nel primo tempo non sia stata valutato da espulsione così come quello su Rabbi nella ripresa da rigore. Una partita che ci ha insegnato molto e ci fa capire quanto è alto il livello di questo campionato. Il genoa è forte e, se commenti certi errori, non ti perdona. Dobbiamo lavorare su quanto abbiamo sbagliato oggi".