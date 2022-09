SPAL, Venturato: “Siamo sulla buona strada. Dobbiamo cercare di confermarci”

"L'atteggiamento di una squadra aggressiva e compatta è la base su cui inserire tanti altri tasselli, quali la condizione fisica in netto miglioramento, l’aspetto tecnico della rosa, l’aspetto tattico d’interpretazione di tanti momenti della gara. Ma la base per creare spirito e coinvolgimento è legato all’atteggiamento propositivo e alla capacità di essere squadra, situazione dove ogni interprete mette il proprio apporto personale. Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo essere bravi a confermarci partita dopo partita. Quantità, intensità, aggressione e la compattezza sono basi sulle quali inserire tanti tasselli tra i quali condizione fisica e doti tecniche. Anche tatticamente dobbiamo essere in grado di interpretare le situazioni. Siamo sulla buona strada per essere squadra e dobbiamo essere bravi a confermarci dimostrando che ci possono essere anche aspetti di crescita. A tratti abbiamo fatto cose estremamente positive negli ultimi trenta metri e sicuramente abbiamo la giusta base, che va riconfermata anche grazie all’interpretazione dei giocatori".