Spal, Zamuner: “Fatto un buon lavoro ma Tacopina mi ha fatto fuori perchè…”

La Spal non attraversa un buon momento in campionato. La squadra di mister Daniele De Rossi dopo due sconfitte consecutive contro Benevento e Brescia, è precipitata in piena zona playout ma la società biancazzurra non è preoccupata ed ha piena fiducia dell'allenatore e del ds Fabio Lupo. Intanto torna a parlare del club spallino l'ex direttore sportivo Giorgio Zamuner oggi al Trento. In merito al divorzio arrivato in estate, l'ex dirigente e calciatore della squadra estense ai microfoni di Itasportpress.it ha detto: "Il presidente Joe Tacopina aveva bisogno di affidarsi a una persona di sua fiducia e Fabio Lupo l’ha scelto perchè l'aveva già avuto al Venezia. Sono andato via senza fare polemiche anche se ritengo di aver fatto un buon lavoro a Ferrara. C’era da sistemare una società dal punto di vista economico in grande difficoltà e avevamo determinati paletti e obiettivi da raggiungere. La storia dice che ci sono riuscito, poi nel calcio cambiare club fa parte del gioco e del nostro mondo, succede ai calciatori e ai direttori sportivi".