Spezia, Alvini: “Fiducia nella squadra, abbiamo lavorato tanto…”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Alvini ha presentato la sfida che vede il suo Spezia impegnato contro il Venezia. La partita andrà in scena venerdì e l'allenatore ha caricato la sua squadra: "La partita con il Venezia dovrebbe prepararsi da sola, mi auguro che questo motivi i giocatori - ha esordito il tecnico -. Poi noi siamo una squadra nuova, ancora in costruzione, che è partita solo due mesi fa. Non è facile. Tempo e lavoro sono quello che ci serve al momento. Ciò però non vuol dire che non ho fiducia nella squadra, certo che ne ho, stiamo lavorando per dare un'identità ma c'è bisogno di tempo. Questi dieci giorni di pausa ci sono stati utili, perché abbiamo lavorato proprio sui principi di squadra e presto avremo un'identità. Una migliore".