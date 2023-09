Spezia, Alvini fiducioso per il Como. Il probabile 11 a fine mercato

Stasera in campo per affrontare il Como, lo Spezia presenterà un nuovo undici influenzato dalle ultime frenetiche ore di mercato. Queste le parole di Alvini: "Il Como è una squadra forte, con obiettivo chiaro e giocatori importanti - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa -. Per questo dovremo mettere dentro grandissima intensità, umiltà, agonismo e spirito di sacrificio, solo questo". Per quanto riguarda la formazione, innanzitutto mancheranno profili del calibro di Mehdi Bourabia e Simone Bastoni che sono ufficialmente nuovi giocatori di Frosinone ed Empoli. La struttura della squadra di Alvini rimane comunque la stessa dello scorso anno in A ed una delle favorite per la vittoria del campionato cadetto. Unica novità è l'attaccante Salvatore Elia che difficilmente troverà spazio contro il Como: "Non credo sarà della partita ma vediamo se riusciamo ad inserirlo tra i convocati. Ha fatto una sola seduta con noi, non è ancora pronto" ha concluso l'allenatore del club ligure.