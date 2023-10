Spezia, Alvini: “Onore alla squadra, ma dovevamo concretizzare di più”

L'allenatore è contento della prestazione dei suoi, ma rimprovera poca concretezza: "Spezia del primo tempo fantastico, ma non possiamo non fare gol"

Pareggio che non fa male a nessuno tra Spezia e Pisa. Anzi torna utile alla squadra di Massimiliano Alvini , che ha ancora qualcosa da sistemare in mezzo al campo ma sembra aver trovato il sentiero giusto che da tempo aveva smarrito. Ne ha parlato lo stesso allenatore in conferenza stampa subito dopo il termine della gara.

SQUADRA: "Onore alla squadra per quello che ha fatto in partita - ha esordito Alvini complimentandosi con i suoi ragazzi -. Logicamente quando abbiamo spinto tanto ci è cominciata a mancare la possibilità di concretizzare le occasioni con un gol. Questo è un difetto che un pochino abbiamo e che dobbiamo migliorare. Peccato, dall’altra parte c’era una squadra che è valida ma la colpa è nostra. Non possiamo fare questi primi tempi e non concretizzare". Tornando sul primo tempo, poi: "Lo Spezia del primo tempo mi è piaciuto da morire, lo ammetto. Ci ho perso un po’ di tempo ad inserire un discorso diverso".