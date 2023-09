Spezia, Alvini: “Perdere tre partite su quattro non va bene”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Alvini ha parlato della sconfitta del suo Spezia contro il Venezia. Secondo il tecnico, i lagunari hanno giocato una buona partita non riuscendo però a concretizzare. Così ne hanno approfittato gli avversari vincendo per 1-0.

SULLAGARA: Riguardo la partita, Alvini si è detto soddisfatto della squadra e della prestazione: "Secondo me questo è stato un buono Spezia - ha esordito l'allenatore -. Forse il migliore della stagione che esce punito oltremodo. Dopo aver preso gol la reazione è stata un pochino disordinata, ma abbiamo fatto una gran pressione... 23 tiri in porta! La squadra ci ha messo dentro tutto per arrivare ad un risultato positivo e su questo non possiamo dire nulla. Sono contento dell'atteggiamento". Oltre i complimenti, anche le critiche per uno Spezia che sta deludendo: "C'è stato un momento in cui ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualcosa, ma ci lavoreremo".