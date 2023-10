Spezia, Alvini: “Siamo nella strada giusta, però non possiamo regalare così…”

Vittoria col brivido per lo Spezia, che in casa della Feralpisalò vince ma rischia negli ultimi minuti. I liguri hanno giostrato il ritmo della partita per gran parte dei 90', abbassando la guardia nei minuti finali e rischiando un clamoroso scivolone. Proprio a riguardo è intervenuto mister Massimiliano Alvini in conferenza stampa: "Non è possibile regalare gli ultimi cinque minuti in questo modo. Non ce lo possiamo permettere"