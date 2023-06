Spezia, Baroni in pole per la panchina ma occhio alle alternative

Archiviata la retrocessione in Serie B, lo Spezia cerca un allenatore in grado di condurre un campionato da protagonista in cadetteria. Pur senza la necessità di rivoluzionare la rosa. Perché l'organico di squadra non dovrebbe cambiare particolarmente, a meno di qualche cessione inevitabile come quella di Mbala Nzola. In pole per la panchina dei liguri vi sarebbe Marco Baroni in uscita da Lecce. Ad oggi nulla di ufficiale, ma le voci corrono e una separazione con i salentini sembra esser un ipotesi probabile visto il contratto in scadenza questo giugno.