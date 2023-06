Spezia, caccia al nuovo allenatore per la B

Archiviata la sconfitta per mano del Verona con conseguente retrocessione in B, allo Spezia intendono affrontare i propri demoni di petto, faccia a faccia. Come? Rivoluzionando l'organico di squadra e chi ne sta al comando. Perché la gestione di Leonardo Semplici non ha convinto i piani alti e non sarebbe ritenuta all'altezza di un'eventuale rinascita. Così si guarda sul mercato allenatori e si va dritti verso il nuovo obiettivo, quello che accompagnerà i liguri nella prossima stagione di Serie B: le aquile avrebbero messo nel mirino Luca D'Angelo per la prossima stagione.