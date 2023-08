Spezia, difficoltà mercato in uscita. Le novità su Bourabia e Holm

Il nodo più difficile da sciogliere per lo Spezia è il mercato in uscita. Gli aquilotti hanno condotto un'ottima sessione in entrata, ma contano ora una rosa troppo lunga e decisamente insostenibile da un punto di vista economico. Per cui si proverà ad accelerare in questi ultimi giorni prima del gong conclusivo. Secondo Primocanale.it, i due profili messi alla porta sono Mehdi Bourabia ed Emil Holm. Sul primo è forte l'interesse del Frosinone che da tempo lo segue, ma mai ha effettuato l'accelerata giusta per il trasferimento. Secondo la fonte nelle ultime ore i contatti si sono intensificati e un accordo potrebbe presto arrivare. Per quanto riguarda l'esterno svedese, la situazione sembra momentaneamente in standby. Non che non ci sia interesse, anzi, alla porta dei liguri hanno bussato club del calibro di Juventus e Atalanta, ma la richiesta da 15 milioni di euro ha posto qualche interrogativo. Si attende dunque che qualcuno si faccia avanti.