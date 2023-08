Spezia, due cinghiali invadono il centro sportivo

Giornate frenetiche in casa Spezia. Sul mercato, il club ligure ha trovato l'accordo per la cessione di Emil Holm all'Atalanta. L'esterno si trasferisce con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 8,5. Un'operazione da 11 milioni di euro complessivi, di cui il 50% andrà alla sua ex squadra Sonderjyske FC. In contemporanea al campo sportivo Ferdeghini - impianto riservato alle giovanili - è accaduto l'impensabile. Nella notte due cinghiali si sono intrufolati nella struttura e vagavano liberi per il terreno di gioco. Vista la pericolosità della situazione, il club ha comunicato alle famiglie dei giovani calciatori che non si sarebbe svolto alcun allenamento in giornata. Gli animali sono poi stati sedati da un medico veterinario e allontanati.