Spezia, è Andrea Gazzoli il nuovo direttore generale

Tramite comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato l'entrata in dirigenza di un nuovo volto. Si tratta di Andrea Gazzoli, ex direttore generale della Spal. Queste le parole del club ligure: "Prima calciatore fino alla C2, si ritira per intraprendere la carriera dirigenziale. Sarà direttore generale di città quali Grosseto, Venezia e per tre anni anche a Vicenza. L'ultima e più importante avventura è stata alla Spal, che lo ha ingaggiato una volta raggiunta la massima serie. Approdato in Liguria, ci auguriamo che Andrea Gazzoli nella sua mansione di d.g. contribuisca alla crescita del Club di via Melara". Di seguito il post social degli aquilotti e il benvenuto al nuovo direttore generale.