Spezia, fiducia ad Alvini nonostante tutto. Ultima chance per l’allenatore

Quattro sconfitte ed un pareggio è il parziale dello Spezia in questo avvio di stagione. Troppo, davvero troppo poco per una neoretrocessa dalla Serie A e il responsabile di tutto ciò pare essere il tecnico, Massimiliano Alvini. Dopo la disfatta contro la Reggiana, lo stesso aveva dichiarato: "Gli avversari hanno vinto meritatamente perché sono stati più bravi di noi dal punto di vista caratteriale. Non siamo quelli di oggi, ci vuole umiltà ambiziosa molto diversa da quella che abbiamo oggi messo in campo. L'unica cosa che si può fare è tornare a vincere martedì". Nonostante tutto, il club ligure ha deciso di continuare con l'attuale allenatore dandogli una seconda chance in vista della prossima gara di campionato contro il Brescia. Martedì non ci sono scuse per Alvini: o torna a vincere o dovrà salutare la panchina dei liguri.