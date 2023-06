Spezia, i tifosi protestano: “Platek: programmazione e serietà…”

Archiviata la delusione per la retrocessione in Serie B, i tifosi dello Spezia chiedono rispetto per il nome del club e della città. E si fanno sentire proprio tra le vie cittadine, in particolare all'esterno del centro sportivo, dove è apparso uno striscione che tira in ballo la società: "Platek: programmazione e serietà, questo lo dovete alla città". La gestione americana ha deluso e non poco negli ultimi mesi, per cui i tifosi avanzano richieste. A far paura sono anche le continue voci di mercato riguardanti il grande bomber della squadra, Mbala Nzola, ad un passo dall'addio. Ma anche lo stesso Holm potrebbe non esser da meno. Per non parlare della questione allenatore, per il quale non sarebbe ancora stata presa una decisione.