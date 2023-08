Spezia, Moro: “Cerco di fare sempre del mio meglio”

Primo gettone e prima rete in maglia bianca per Luca Moro, che al termine del successo contro il Venezia, analizza così la prova dei suoi: "Vincere fa sempre bene, sia che si tratti di amichevoli o gare ufficiali, perchè i successi aiutano a tenere alto il morale della squadra. E' chiaro che abbiamo tanto da migliorare, anche perchè ci attende un campionato davvero difficile come la Serie B, ma per oggi possiamo goderci questa vittoria, nei prossimi giorni analizzeremo la partita con il Mister e inizieremo a pensare all'esordio in campionato. Il Venezia è una gran bella squadra che ha mantenuto l'ossatura dello scorso campionato e sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, ma d'altronde sappiamo bene che nessuna partita sarà facile o scontata in Serie B e noi dovremo farci sempre trovare pronti, mettendo in campo le nostre qualità e la nostra fame. Io cerco di fare sempre del mio meglio, a prescindere dal sistema di gioco che sceglie il nostro allenatore; siamo ragazzi giovani e con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e cerchiamo sempre di fare il massimo in ogni frangente. Ho un ottimo rapporto con Mirko Antonucci, anche fuori dal campo, e credo che questo sia importante perchè in generale quando c'è un buon clima nello spogliatoio, le prestazioni di tutta la squadra ne giovano enormemente. Per un attaccante è sempre importante segnare, perchè le reti aiutano a giocare con maggior spensieratezza e a trovare altri gol, quindi speriamo che quello di oggi sia solo il primo di una lunga serie con questa maglia.