Spezia, presentato il nuovo logo del club

Il nuovo logo appare più "moderno" pur presentando i tratti tradizionali del club. Entrerà in uso già dalla stagione 2023/2024

Tramite comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, lo Spezia ha presentato quello che sarà il nuovo logo del club. Un marchio particolare, rivolto al futuro, e con un significato ben preciso che la società spiega così: "La nuova impostazione grafica rappresenta il percorso di rinnovamento dello Spezia Calcio ed è composta da tre elementi principali. la denominazione “Spezia”, posta alla sommità del logo. L’aquila, storico simbolo del club, incastonata in posizione dominante nella parte superiore del logo. Infine l’intersezione delle lettere S e C, in rappresentanza del nome ufficiale del Club “Spezia Calcio". Di seguito il post social del club, che ha presentato il nuovo logo con un video.