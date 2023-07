Spezia, sirene estere per Dragowski

Bartlomiej Dragowski lascerà lo Spezia quest'estate. Dopo la retrocessione in Serie B, il portiere ex Fiorentina ha deciso di guardarsi intorno alla ricerca di una piazza dalle più ampie prospettive. E il suo raggio di azione non si limita solo alla Serie A, ma include anche sirene estere. Infatti, il classe '97 avrebbe sul tavolo anche offerte di Nottingham Forest e Fenerbahce. Entrambe molto interessanti e stuzzicanti, ma c'è da riflettere. Il portiere non vuole fare alcuna scelta avventata e si prende del tempo per valutare le varie opzioni a propria disposizione.