Spezia, Zoet mette nel mirino il Palermo: “Guardiamo partita dopo partita”

Un pareggio che non cambia il risultato delle cose per lo Spezia , costretto ad inseguire ed osservare le avversarie lottare per la Serie A. E proprio su questo discorso si basa la conferenza stampa del portiere Jeroen Zoet , che dopo il pareggio contro il Pisa ha fatto una disamina generale dall'avvio di stagione e parlato delle ambizioni per quest'anno. La promozione è vera e propria utopia, ma il calcio sa sorprendere.

OBIETTIVI: "Sono contento di aver avuto la possibilità di giocare contro il Pisa e per il fatto che oggi, comunque, la squadra non ha subito gol. Però ci tenevamo a vincere questa partita per noi e per i nostri tifosi. In fin dei conti, l’atteggiamento è stato giusto, ci è mancata solo un pò di cattiveria negli ultimi metri per fare gol. Ora ci sarà la sosta e ne approfitteremo per preparare bene la prossima sfida" ha dichiarato il portiere riguardo il pareggio rimediato la scorsa domenica. Passando alla prossima gara contro il Palermo e gli obiettivi: "Inizialmente il nostro obiettivo era quello di tornare immediatamente in Serie A ma, purtroppo, non abbiamo iniziato benissimo. Ora l'importante è guardare partita dopo partita. La prossima contro il Palermo"