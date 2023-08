Stankovic: “Mio figlio Filip alla Sampdoria per aiutarla a tornare in A”

L'ex tecnico si è espresso in modo molto positivo riguardo l'approdo del portiere alla Samp: "Sono felice che Filip giochi nella Sampdoria. È bello sapere che sarà illuminato dai tifosi blucerchiati, l’unico raggio di sole nell’ultima maledetta stagione. Sono stra-felice che la Sampdoria possa lottare ancora sul campo e che Filip la possa aiutare a tornare in A. La gente ha molte aspettative, lo capisco, auguro alla Sampdoria con tutto il cuore di risalire subito ma on si deve dimenticare che due mesi fa stava per fallire. Con il Pisa sarò al Ferraris per tifare per Filip e per la Samp", ha detto Deki.