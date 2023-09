Stankovic salva la Samp e si riscatta. Pirlo: “Bisognava stargli vicino”

Il portiere serbo decisivo per permettere ai blucerchiati di portar via punti da Cremona. Il tecnico: "Gli errori capitano"

Filip Stankovic si è ripreso la Samp . Era reduce da incertezze che erano costate pesanti punti alla Doria di Andrea Pirlo , ma stavolta il portiere serbo si è riscattato, mettendoci una pezza in due situazioni decisive nella trasferta dello Zini di Cremona. I suoi interventi su Vazquez e su Zanimacchia negli ultimi dieci minuti sono stati risolutivi per salvare la Samp che alla fine ha portato a casa il punticino: è finita 1-1 .

Era stato chiarissimo, Andrea Pirlo, quando qualche giorno fa aveva spiegato come la sua fiducia fosse ampia nel giovane numero uno: "I giovani possono sbagliare, devono farlo per imparare e crescere. Non c'è bisogno di mettergli pressione". E Stankovic ha risposto presente, al punto che ieri, nel post-gara, il tecnico lo ha elogiato: "Conosciamo le sue qualità, era importante stargli vicino. Capita di fare passi falsi quando giochi in queste categorie vestendo una maglia importante. Ma contro la Cremonese ha dimostrato le sue potenzialità. Capita di sbagliare, ma conta rialzarsi".