Genoa, l’ex ds Capozucca: “La squadra non deve temere nessuno. Gila? E’ bravo”

Il dirigente ha poi parlato del futuro del campionato e delle prospettive finali di stagione. "Io sono tifoso del Genoa e con onestà dico che la squadra è preparata. D'accordo non fa tanti gol e l’infortunio di Coda non ci voleva, ma è il complesso del gioco che mi convince in un torneo come questo. Bari avversario più pericoloso? Non credo, il Genoa non deve temere i pugliesi, semmai terrei d’occhio il Pisa che sta risalendo. Il Cagliari che è una piazza fantastica dove io sono stato veramente bene, pareggiando l’altra sera difficilmente può arrivare al secondo posto. Il Genoa deve vincere in casa e il più è fatto anche se gli attuali valori in B sono vicini".