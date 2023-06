Südtirol, arriva Shiba per la difesa di Bisoli

Nato a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno il 31 gennaio 2001, 183 centimetri per un peso forma di 76 kg, Cristian Shiba ha la nazionalità sia albanese che italiana, difensore centrale di piede destro in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore esterno a destra, calcisticamente è cresciuto nel Sassuolo , a cui è approdato dalle giovanili della Maceratese .

Dopo l’esperienza nel settore giovanile del club neroverde emiliano, ha disputato la stagione 2018-2019 in Serie D con la casacca della Sangiustese. Con la casacca della formazione di Monte San Giusto, in provincia di Macerata ha giocato 35 gare (1 assist) in quarta serie disputando un Torneo di Viareggio con la Rappresentativa nazionale di serie D. A seguire: 21 gare con l’Under 17 del Sassuolo, la nazionale albanese Under 19 (8 gare nel 2019), la Primavera del Sassuolo con una rete, quindi la Serie C, nel 2020-2021 30 presenze nel Ravenna e poi due stagioni nel Pontedera per un totale di 67 presenze con una rete e due assist.