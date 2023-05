Südtirol-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick. Match visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Un'altra opzione è l'app di Helbiz Live, fruibile su smart tv, così come quella di OneFootball (evento pay per view). In streaming con DAZN, Helbiz Live e Sky Go.