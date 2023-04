Südtirol, Bisoli: “A Frosinone grande prestazione e in ottica playoff…”

Ottimo pareggio del Sudtirol allo Stirpe contro la capolista Frosinone. Il tecnico bolzanino Pierpaolo Bisoli ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la prova dei biancorossi: “Un pareggio giusto che vale moltissimo in ottica quarto posto. Questo è il Sudtirol che volevo vedere qui e i ragazzi sono stati bravi. Ci siamo abbassati nel secondo tempo ma nel primo abbiamo retto benissimo. Nel finale abbiamo perso brillantezza, ma di grandi parate - da parte di Poluzzi - non ce ne sono state. Sono contento perché i ragazzi stanno facendo qualcosa di fantastico. Play-off? Indifferente chi incontreremo. In questo momento della stagione tutte le squadre fanno fatica, e sarà così anche per quelle che ci incontreranno sul loro cammino”.