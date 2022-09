SüdTirol, Bisoli: “A Palermo non saremo al 100%, ma ci siamo allenati bene”

Trasferta in Sicilia per il SudTirol di Pierpaolo Bisoli . Il tecnico dei bolzanini ha preso la parola quest'oggi nella consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole:

"Belardinelli ha avuto qualche problema dopo la partita contro Il Como quindi non ha fatto nessun allenamento con la squadra. Nicolussi, invece, venerdì ha avuto un’infiammazione tendina. Gli altri hanno fatto invece molto bene. Il lavoro che abbiamo fatto però ha bisogno di tempo per vedersi. Contro il Palermo non saremo al 100%. Durante questa settimana il gruppo ha fatto ottimi allenamenti, riuscendo a far crescere l’intensità ed i minuti a disposizione. Penso che al momento ci siano circa 80 minuti a disposizione".