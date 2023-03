Südtirol, Bisoli: “A Parma con qualche acciacco ma mentalmente stiamo bene”

Vigilia di campionato per la rivelazione Südtirol che nella 29esima giornata di Serie B, decima del girone ritorno sarà di scena sul terreno dello Stadio Ennio Tardini, ospite del blasonato Parma. Calcio d’inizio alle ore 14.00. Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, alla vigilia della gara: “Mentalmente la squadra sta molto bene, anche perché sette punti in tre gare sono un ottimo bottino. Qualche acciacco fisico ce lo portiamo dietro, ma come sempre non cerchiamo alibi. Per sopperire all’assenza di Celli ho provato diverse situazioni, ma non ho ancora deciso quale sarà quella definitiva. Davi è rimasto fuori per tre mesi e ci vuole ancora qualche allenamento per averlo a disposizione. Casiraghi torna tra i convocati, ma bisogna capire se è pronto per scendere in campo. Gli elementi chiave del percorso fatto fino ad ora? Ci metto sicuramente le due vittorie iniziali con Pisa e Como. Grazie a quei successi ho potuto lavorare con maggiore tranquillità e si sono aperte delle strade per fare qualcosa di importante. In questi mesi abbiamo fatto dei grandi progressi, anche dal punto di vista individuale.”