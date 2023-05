Südtirol, Bisoli: “Abbiamo fermato una squadra che andrà in A la prossima gara”

Il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato il pareggio interno contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport: “Oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima. Abbiamo avuto anche quattro o cinque occasioni limpide poi nel finale abbiamo subito la pressione del Genoa, squadra molto forte. Sono contento della partita dei miei ragazzi perchè abbiamo fermato una squadra che andrà in A la prossima gara. L’avevamo preparata così la partita e abbiamo saputo giocare con giudizio. Questo Genoa ha un grande mister come Gilardino che merita di andare in A. E’ un ragazzo onesto e preparato. Nessun lite con lui e l’espulsione doppia a me e lui è ingiusta. Siamo in corsa per i playoff e non aver preso gol per la 14a partita mi fa felice perchè per vincere i campionati bisogna saper difendere che è sempre meglio di attaccare in un modo scriteriato. Ho un gruppo che non lo cambierei con nessuno visto che danno il massimo e se concedi qualcosa a squadre forti come il Genoa ti fanno gol ma mi ripeto i miei ragazzi hanno fatto una grandissima partita”.