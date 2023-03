Südtirol, Bisoli: “Adesso vogliamo il lieto fine di questa favola”

La gara si scuote al 7’: cross testo sotto porta di De Col dalla banda destra per la testa di Odogwu, palla respinta dal palo alla destra di Gori. A metà frazione Curado mura in area Odogwu e, subito dopo i biancorossi sfiorano ancora la rete: uno-due Tait-De Col, cross dal fondo per la testa di Mazzocchi che mette sul fondo di un soffio. E’ il preludio al vantaggio, che arriva al 25’: triangolo al limite dell’area perugina Mazzocchi-Odogwu-Mazzocchi con quest’ultimo che libera un velenoso sinistro mettendo la palla in rete a mezza altezza alla destra di Gori per l’1-0. Al 42’ Olivieri cade in area e il direttore di gara concede un generoso calcio di rigore agli ospiti: lungo consulto al Var e poi il direttore di gara resta fermo sulla sua decisione; dal dischetto calcia (al 45’) Casasola: tro potente centrale per l’1-1.