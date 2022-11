Südtirol, Bisoli: “Bravi due volte a pareggiare, cercato pure di vincere. Masiello capitano…”

Il Südtirol prosegue la striscia positiva. Con l’Ascoli sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano nella 14esima giornata d’andata del campionato di serie B finisce 2-2 in rimonta. Il tecnico Bisoli ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo commesso due ingenuità che in Serie B si pagano a caro prezzo poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla e cercare pure di vincerla la partita. Queste gare di solito li perdi ma siamo stati bravi. Però bisogna essere più cinici visto che abbiamo avuto almeno quattro occasioni. Nulla da rimproverare alla squadra se non questa mancanza di lucidità sotto porta. Masiello capitano? Premiata una persona di grande spessore. Se lo meritava questo regalo dopo il linciaggio che ha subito, un premio simbolico come se si abbraccia un amico in difficoltà".