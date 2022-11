Südtirol, Bisoli: “Cagliari forte ma in casa noi conquistato meno punti che fuori”

Buon momento per il Sudtirol reduce dalla vittoria casalinga contro il Parma e poi il pareggio esterno a Ferrara contro la Spal. Il tecnico Pierpaolo Bisoli oggi in sala stampa ha presentato il match contro il Cagliari: “Si preannuncia una gara molto difficile, sono una delle favorite per vincere il campionato ed è riuscita a tenere 7-8 giocatori dalla Serie A. Cagliari è una piazza importantissima, alla quale sono molto legato. Come sempre avremo grande rispetto dei nostri avversari, essendo però consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo che per portare avanti la striscia di risultati positivi dobbiamo giocare a ritmi più alti dei nostri avversari. - continua Bisoli come si legge sul sito del club - Arriviamo da una buona settimana: tranne Marconi, Sprocati e Schiavone, che ha avuto un piccolo problema alla schiena, si sono allenati tutti. La squadra sta acquisendo una buona condizione fisica, che si sta stabilizzando su parametri importanti. Ho sottolineato ai ragazzi che in casa abbiamo conquistato meno punti che fuori. Forse la concentrazione iniziale è leggermente inferiore, anche se alla fine si parla di soli due punti.”