Südtirol, Bisoli: “Calciatori erano un po’ impauriti. Ora mi danno testa e cuore”

Il tecnico del Südtirol Pierpaolo Bisoli ha dato la scossa giusta alla squadra di Bolzano che con Leandro Greco navigava nei bassi fondi della classifica e adesso invece vede i playoff. Il tecnico alla Gazzetta dello Sport ha spiegato cosa è cambiato. «La nostra sofferenza è la gioia. Usciamo dagli allenamenti molto più affaticati che dalla partita. Un’ora e 50 di intensità totale. E io creo empatia. Se non lo capiscono vengo mandato via. Mi sto ambientando bene. L’organizzazione è perfetta, al centro sportivo di Appiano. Arrivo alle 11 ed esco alle 18.30 ogni giorno, vivo per il club, sono onesto e cerco di entrare nella testa dei ragazzi. Il d.s. Paolo Bravo lavora bene. Ho spiegato che dopo tre sconfitte bisognava resettare tutto. Erano un po’ impauriti. Ora mi danno testa e cuore. C’è alchimia. Siamo migliorati in tutto. Qui ci sono valori importanti che nessuno ha ancora scoperto. Lavoriamo duro, vogliamo migliorarci ogni giorno».