Südtirol, Bisoli: “Chiuso tutti gli spazi al Venezia e davanti noi cinici”

Il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato il successo esterno sul campo del Venezia, seconda vittoria consecutiva per i bolzanini: "Vincere qui in laguna non era affatto facile e questo è stato possibile perchè ho un gruppo di ragazzi fantastici che nelle difficoltà si esaltano. Siamo cinici, se ci capitano una o due occasioni segniamo. La sofferenza porta punti. Chi si immaginava che oggi ne avremmo avuti 32? Comunque piedi per terra, dobbiamo salvarci. Non guardo la classifica, ma solo partita per partita, e ora abbiamo 17 finali. Abbiamo giocato una signora partita, anche se non spettacolare. Questo è il calcio di adesso: organizzazione e cinismo. Basta possesso palla inutile, conta solo l'efficacia. Bravi a tutti, specialmente chi è entrato dalla panchina. Oggi abbiamo cambiato tre sistemi di gioco, perché i miei ragazzi sono bravi a recepire le mie istruzioni negli allenamenti. Tait? Per il Sudtirol si butterebbe nel fuoco, a volte mette a repentaglio la sua prestazione per migliorare quella complessiva della squadra. Ringrazio i nostri tifosi che anche oggi si sono presentati numerosi".