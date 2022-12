Südtirol, Bisoli: “Con Gilardino Genoa con entusiasmo e match difficile”

Le parole di mister del Sudtirol Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara esterna con il Genoa: “In questo momento non abbiamo a disposizione tutta la rosa, siamo un po’ in emergenza e bisogna stringere i denti. Ma le difficoltà ci devono fortificare e non devono essere un alibi. Siamo consapevoli della difficoltà di questa gara, però faremo il nostro meglio per portare a casa dei punti. Dal punto di vista tattico mi aspetto una gara simile a quella con il Frosinone. Il cambio in panchina del Genoa influisce sulla preparazione della gara? Gilardino è stato un grande giocatore del Genoa, porterà sicuramente entusiasmo dentro e fuori dal campo. Mi aspetto un’altra partita con un elevato grado di difficoltà.”