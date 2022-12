Südtirol, Bisoli: “Contro il Modena è mancato il nostro marchio di fabbrica”

Pierpaolo Bisoli analizza la sconfitta del Südtirol contro il Modena al Druso: "Partita senza tiri in porta e al primo episodio si è decisa la gara. Non siamo stati bravi a mettere in campo le nostre caratteristiche contro il Modena, ovvero aggressione degli spazi, cattiveria agonistica e altro ancora. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla dopo 16 partite giocate ad altissimo livello e oggi diamo merito al Modena anche se siamo stati al di sotto delle nostre qualità. In classifica non cambia nulla e ringrazio sempre squadra, pubblico e società per aver chiuso bene il girone di andata. Adesso stacchiamo qualche settimana e quando si riparte dobbiamo fare bene nel girone di ritorno. E' mancato oggi il nostro marchio di fabbrica".