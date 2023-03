Südtirol, Bisoli: “Contro il Perugia mi aspetto un’altra battaglia”

Le parole di mister Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa, in vista della gara interna del suo Sudtirol con il Perugia in programma domenica pomeriggio: “Siamo vicini al traguardo che ci eravamo prefissati. Contro il Perugia mi aspetto un’altra battaglia, perché loro, come lo siamo anche noi, sono una squadra molto fisica. Odogwu e Mazzocchi sono pronti per allenarsi con la squadra, devo però ancora valutare se sono in condizione di scendere in campo. Però non sono affatto preoccupato, perché anche mercoledì la squadra ha dimostrato di saper sopperire alle assenze. In casa abbiamo fatto meno punti che in trasferta? Credo si tratti di una casualità. Nelle gare casalinghe ci siamo fatti recuperare quattro volte da una situazione di vantaggio, mentre in trasferta questo non è successo. Sono convinto che non ci sia nulla da mettere in relazione con il nostro atteggiamento, perché abbiamo un nostro credo e lo stiamo seguendo fino in fondo sia in casa che fuori.”