Südtirol, Bisoli: “Contro la Spal assenze che incidono sulle mie scelte”

Le parole del mister del Südtirol Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa, in vista della gara interna con la Spal in programma sabato pomeriggio al Druso: “Arriviamo da una partita molto dispendiosa a livello di energie fisiche e mentali, è normale che in settimana ho avvertito un po’ di stanchezza. Lunetta e Mazzocchi avvertono stintomi influenzali e non faranno parte dei convocati. Queste assenze incidono sulle mie scelte, in quanto perdiamo delle importanti opzioni offensive. Ultimamente abbiamo recuperato Casiraghi, ma arrivando da uno stop di circa un mese non è ancora al massimo della condizione. Davi la settimana scorsa ha giocato 50 minuti con la Primavera e in questi giorni ha lavorato molto bene. Dobbiamo arrivare alla partita con l’undici di partenza nelle migliori condizioni e schierati nel modo più adatto. Domani sarà fondamentale tirare fuori ulteriori energie prima del rush finale. La partita contro la Spal è molto complicata.”