Südtirol, Bisoli: “Contro la Spal sapendo di soffrire ma con certezze difensive”

Il Sudtirol domani sarà ospite della Spal che nello scorso turno ha travolto il Cosenza. Ma i bolzanini stanno anche bene dopo il successo interno contro il Parma. Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara esterna al Mazza: “Per noi è stata una settimana molto impegnativa, con il Parma abbiamo fatto uno sforzo mentale notevole. Però ho avuto delle buone risposte dai ragazzi, il gruppo è vivace. Il recupero di alcuni giocatori mi permette di avere più soluzioni. Tutti i giocatori che andranno in panchina hanno i mezzi per giocare anche dall’inizio. Gli unici giocatori non disponibili in questo momento sono Sprocati e Marconi. Nelle scorse settimane abbiamo ritrovato le certezze difensive che hanno sempre contraddistinto questa squadra. I ragazzi sono disposti a soffrire, è una cosa che mi dà grande soddisfazione.”