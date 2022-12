Südtirol, Bisoli: “Contro la Ternana mia squadra fenomenale”

L’FC Südtirol ha pareggiato 0-0 la sfida con la Ternana sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano, nella 17esima e terzultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B. I biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli disputano una gara maiuscola e sfiorano la rete a più riprese. Questa l'analisi del tecnico della squadra bolzanina Pierpaolo Bisoli: "Fenomenali i miei ragazzi che hanno fatto bene costruendo diverse occasioni e sicuramente molte di più del nostro avversario. Vorrei vedere sempre giocare la mia squadra così e oggi sono soddisfatto perchè anche in difficoltà per aver perso subito due uomini, hanno disputato una delle più belle partite del campionato. Tutti si sono sacrificati oggi e rispetto a giovedì contro il Genoa abbiamo migliorato anche il possesso palla impedendo di giocare agli umbri che sono stati costruiti per vincere il campionato. L'arbitro? Ha sbagliato oggi con me ammonendomi senza aver detto nulla ma se non abbiamo vinto non è per un episodio visto male dal direttore di gara". Domenica prossima, 18 dicembre, nella 18esima e penultima giornata del girone di andata, l’FC Südtirol sarà impegnato in trasferta, in terra patavina contro il Cittadella sul terreno dello Stadio Pier Cesare Tombolato. Calcio d’inizio alle ore 14.00.