Südtirol, Bisoli: “Favola continua ora vogliamo battere l’hockey a Bolzano”

Il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato l'ottimo pareggio ottenuto in trasferta sul terreno del Parma che sancisce un record per una matricola che mai aveva mantenuto la porta imbattuta in sei gare consecutive fuori casa. "Questo record conferma che ho una squadra fantastica - ammette il tecnico a Sky Sport -. La nostra è ormai una vera favola che continua. Abbiamo una forte identità e non ci scomponiamo mai. Ogni partita l'affrontiamo come se fosse l'ultima e nelle difficoltà noi ci stiamo bene e diamo del filo da torcere a tutti. Oggi punto importante arrivato grazie anche alla lucidità della squadra durante la gara".