Südtirol, Bisoli: “Frosinone gioca ottimo calcio ma se agiamo da squadra…”

Le parole del tecnico del Südtirol Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara interna con la capolista Frosinone: “Quando affronti la prima della classe, l’attenzione dei propri giocatori è sempre al massimo. Anche a livello motivazionale non c’è da preparare molto. In settimana abbiamo perso qualcuno a causa dell’influenza, ma questo per noi non deve essere un alibi.”