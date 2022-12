Sudtirol, Bisoli: “Il Genoa è la candidata numero uno per la promozione”

"Abbiamo diverse assenze e siamo un po’ contati, dovremo stringere i denti consapevoli che le difficoltà ci devono fortificare e non rappresentare un alibi. Andremo a Genova per fare la migliore prova possibile, una prestazione simile a quella di domenica. Frosinone? Non voglio vedere scontentezza o depressione, abbiamo tenuto testa alla prima della classe per 95' subendo il pari solo alla fine. In pochi sottolineano i meriti del Südtirol? Il problema sono io, sto antipatico, non frequento salotti, non cedo ai poteri forti e non mi piacciono i compromessi. Ma a me interessa solo ciò che pensano i miei giocatori, i miei tifosi, i miei dirigenti. Sono felice del mio Südtirol. Gilardino in due giorni non può stravolgere un piano di lavoro, ma chiaramente porterà voglia ed entusiasmo. In certe situazioni quello che era tutto cupo può diventare tutto sereno. Il Genoa sulla carta è la candidata numero uno a vincere il campionato, noi li rispettiamo ma andremo là consapevoli del nostro percorso stupendo".