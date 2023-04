Südtirol, Bisoli: “Il Genoa è una delle squadre più forti ma siamo motivatissimi”

Südtirol-Genoa è uno scontro d’alta quota che va in scena in uno Stadio Druso gremito ancora una volta in ogni ordine di posti. Si gioca lunedì primo maggio, con calcio d’inizio alle ore 15.00 il big match della 35esima giornata, 16esima e quartultima di ritorno del campionato di Serie B. Le parole del mister biancorosso Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, in vista della gara: “Sono queste le partite che i giocatori e le squadre ambiscono a disputare: giochiamo in uno stadio tutto esaurito contro una delle squadre più forti del torneo. La squadra è motivatissima, non servono ulteriori stimoli. In questo momento sto ritrovando il mio Südtirol, voglioso di lottare e di imporre le proprie idee. C’è grande entusiasmo, per cui sono fiducioso in vista di lunedì. Davi e Belardinelli si sono allenati in parte con la squadra, certamente non sono ancora al massimo della condizione. Però sono fiducioso di averli a disposizione per lunedì. Odogwu si sta portando dietro dei dolori al flessore e al polpaccio, mi auguro che da qui a fine campionato possa ritrovare la migliore condizione.”