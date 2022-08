Südtirol, Bisoli: “Io scarso ma darò tutto. Calciatori non sono inadeguati per la B”

Il nuovo allenatore del Sudtirol Pierpaolo Bisoli si è presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa svoltasi stamani all’FCS Center: “E’ un piacere essere qui. Come ho detto a Cosenza io sono scarso ma darò tutto per il Sudtirol. Qui a Bolzano per conquistare la salvezza, come pegno prometto un giro in bicicletta in montagna. A parte la battuta qui non ci sono qui calciatori scarsi anche se dopo tre sconfitte si sentono inadeguati. Ma hanno senso di appartenenza sarà tutto più facile per creare una unità di intenti. Tutti vecchi e giovani devono fare un passo avanti per conquistare la salvezza. Da parte di tutti avevo sentito parlare della grande organizzazione di questa società e posso dire di aver toccato con mano qualcosa di straordinario. Un ambiente bellissimo per lavorare, un centro sportivo molto bello. Quando ci entri fai fatica ad uscire perché noti che tutto è curato nei minimi particolari. Anche per questo è per me una questione di orgoglio allenare l’FC Südtirol. Credo che quello che ho ha fatto non conti niente. Quello che devo fare invece è mettere la mia esperienza a disposizione dei miei giocatori e della società. Sono contento perché penso che qui si possa fare qualcosa di importante. Cosa vuole dire importante? Vuol dire salvarsi, fosse anche all’ultima giornata. Quest’anno dobbiamo consolidare la categoria. Sarà difficile, ma sono convinto che tutti insieme possiamo farcela, anche all’ultimo minuto dei playout. Le premesse sono buone. Dopo essere arrivato ho preso contatto con la realtà e, come un bambino che riceve il primo gioco mi sono entusiasmato a tal punto che la notte non ho dormito.”