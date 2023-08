Südtirol, Bisoli: “Lo Spezia è una delle squadre più forti del campionato”

Queste le parole proferite da mister Pierpaolo Bisoli in conferenza stampa di presentazione della gara casalinga con lo Spezia. “La squadra sta bene, a parte qualcuno che oltre ad essere reduce dai 120’ di Genova ha accusato qualche bottarella in settimana. Peeters non sarà disponibile. Fondamentalmente stiamo bene. Complessivamente stiamo procedendo sul nostro percorso. Un percorso di crescita. Rispetto all’inizio del ritiro siamo cresciuti molto, i giovani sono cresciuti, la compattezza è cresciuta, il livello del gioco c’è. Ci aspetta un campionato di elevata difficoltà, però siamo pronti. Sappiamo che quest’anno sarà molto più difficile rispetto allo scorso anno, comunque ci siamo preparati bene. Sono contento, chiediamo pazienza se in qualche momento andremo in difficoltà, perché potrebbero esserci degli alti e dei bassi. Sono veramente contendo di come abbiamo affrontato la partita a Genova e spero di ripeterla con forse una delle squadre più forti del campionato che è lo Spezia”.