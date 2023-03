Südtirol, Bisoli: “Meritiamo il terzo posto. Io catenacciaro? Falso perchè…”

Il tecnico del Südtirol Bisoli ha commentato il successo interno contro la Spal che vale il terzo posto in classifica di Serie B: "Faccio un elogio alla mia squadra per come ha giocato oggi. Abbiamo avuto due o tre situazioni importanti prima del gol del vantaggio contro una Spal che aveva un buon palleggio in mezzo al campo anche se non abbiamo mai corso pericoli. Nella ripresa potevamo chiuderla prima ma sono gare che si decidono con gli episodi. Alla fine portiamo a casa tre punti meritati. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario e meritano il terzo posto con un buon bottino di punti per sognare di giocare gli spareggi Serie A. Ho concesso tre giorni di vacanza al gruppo dopo questa vittoria casalinga. Chi è subentrato ha fatto bene e questo è un altro valore importante di questa squadra. L'atmosfera che si respira in questo stadio è fantastica e siamo felici di ben rappresentare i nostri tifosi. Faccio un elogio a Fabian Tait che questo pomeriggio ha fatto cose fantastiche. Ha saputo chiudere gli spazi con intelligenza il sindaco del Südtirol come lo chiamo io. Adesso l'obiettivo è consolidare la nostra posizione dietro il Genoa poi anche il quinto posto sarebbe per noi importante ma andare ai playoff da terzi sarebbe tanta roba. Questa squadra ha qualità e forza, non a caso è l'unica imbattuta in Italia nel 2023. Significa che c'è tanta maturità con valori umani e tecnici immensi. Nessuno fa gol a noi perchè ci difendiamo bene. Io catenacciaro? Falso basta vedere quanti attaccanti metto in campo. Io rispondo così a chi mi critica".